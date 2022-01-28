Ульяновск, 28 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В окрестностях города Ульяновска упал военный вертолет, сообщает 28 января Telegram-канал «112».

Silkadv.com Вертолет

По утверждению ресурса, вертолёт упал возле посёлка Дубки в Ульяновском районе. На данный момент известно, что пилот вертолета жив. Он выходит на связь.

Сколько всего людей было на борту вертолета, пока неизвестно.

На место аварии выдвинулись сотрудники региональных экстренных служб.

Информация уточняется.