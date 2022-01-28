Жуковский район, Калужская область, , 16:38 — REGNUM Неоднократно судимый житель Жуковского района осуждён за незаконное хранение снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщили 28 января корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Снаряд времён войны 40.mchs.gov.ru

В августе 2021 года мужчина в лесном массиве вблизи города Кремёнки нашел боеприпас крупнокалиберного оружия времен Великой Отечественной войны. Не предприняв мер к его добровольной выдаче, злоумышленник незаконно хранил снаряд на придомовой территории до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Су, с учётом мнения государственного обвинителя признал неоднократно судимого мужчину виновным и назначил ему наказание, с учетом рецидива преступлений, в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: «Эхо войны»: на даче в Калужской области обнаружили взрывчатку