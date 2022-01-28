Москва, 28 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) отметился публикацией нового трека, посвящённого популярным кроссовкам. Выход работы состоялся 28 января во всех стриминговых сервисах.

Скриншот с YouTube Soda Luv

Сингл под названием «Жорики» посвящен современным трендам молодежи, а также одной из любимых пар обуви артиста. Примечательно, что впервые музыкант показал отрывок этой песни еще в начале января 2022 года.

Напомним, что 14 декабря 2021 года Soda Luv опубликовал новый альбом под названием Roomination. В пластинку вошел 21 новый трек, включая совместные работы с популярными российскими исполнителями.