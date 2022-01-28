Джакарта, 28 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Маланг в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение не вызовет цунами.

Землетрясение произошло 28 января в 18:20 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 445 км от Маланга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Агентство призвало жителей быть осторожными в отношении подземных толчков.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.