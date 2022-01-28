Стокгольм, 28 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Германия сама должна решать проблемы, возникающие из-за вывода из эксплуатации атомных электростанций, а не увеличивать энергозависимость Европы от российского топлива. Об этом в интервью газете DN заявила лидер «Левых» Нуши Дадгостар, которая требует остановить увеличение экспорта электроэнергии с территории Швеции в континентальную Европу.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

Владимир] Путин сидит на таком гигантском оружии? Я считаю необходимым, чтобы правительство Швеции назначило антикризисную комиссию для перерегулирования рынка электроэнергии». Дадгостар «Как мы можем защищать свои интересы, если [президент РФсидит на таком гигантском оружии? Я считаю необходимым, чтобы правительство Швеции назначило антикризисную комиссию для перерегулирования рынка электроэнергии».

По мнению Дадгостар, президент Путин прямо сейчас может «контролировать показатели электросчетчиков в Брумёлле», небольшом городке на юге Швеции.

Отмечается, что «Левые» всерьез озабочены энергетической проблемой. Партия даже включила этот вопрос в свою предвыборную повестку.