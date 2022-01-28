Москва, 28 января 2022, 16:12 — REGNUM Российский исполнитель Lizer (Арсен Эльдарович Магомадов) представил новую композицию, получившую название «Простым». Премьера песни состоялась на всех музыкальных платформах 28 января.

Музыка
Музыка

Новая работа музыканта наполнена множеством мотивирующих фраз, а также его призывом к вере в лучшее. Ожидается, что этот сингл войдет в будущий альбом артиста.

Напомним, что ранее Lizer представил другую новую песню под названием «Статика». Эта работа стала саундтреком к сериалу «Солдаут».

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