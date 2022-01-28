Москва, , 16:12 — REGNUM Российский исполнитель Lizer (Арсен Эльдарович Магомадов) представил новую композицию, получившую название «Простым». Премьера песни состоялась на всех музыкальных платформах 28 января.

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Новая работа музыканта наполнена множеством мотивирующих фраз, а также его призывом к вере в лучшее. Ожидается, что этот сингл войдет в будущий альбом артиста.

Напомним, что ранее Lizer представил другую новую песню под названием «Статика». Эта работа стала саундтреком к сериалу «Солдаут».

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