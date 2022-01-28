Наро-Фоминск, Московская область, 28 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа Подмосковья планируется построить офис врача общей практики. Об этом 28 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Adm44.ru ФАП

На данный момент заключен контракт на проектирование и строительство медицинского объекта. Офис будет построен в рамках нацпроекта «Здравоохранения» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

«Завершение работ и ввод нового объекта здравоохранения намечен на 2022 год», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.