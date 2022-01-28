Минск, , 16:08 — REGNUM В популярном многопользовательском экшене World of Tanks Blitz появится временный режим под названием Big Boss. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января сообщают в пресс-службе компании Wargaming.

Новый режим World of Tanks Blitz Пресс-служба Wargaming

Новый режим добавят в World of Tanks Blitz на два периода: с 3 по 6 февраля и с 10 по 13 февраля 2022 года. В рамках его проведения в игре появятся особый танк «Босс» с улучшенными характеристиками и умением пробивать все вражеские машины на своём пути при помощи «мегавыстрела».

Помимо этого, в игру добавят ещё несколько классов танков. «Гравитрон» получит способность создавать чёрную дыру, «Бомбардир» сможет наносить урон группам врагов, «Интоксикатор» будет оснащён токсичными выстрелами, а «Регенератор» сможет исцелять Босса и его союзников.

Напомним, что World of Tanks Blitz — это соревновательная игра для мобильных устройств. Сейчас она доступна на PC, iOS, Android и Nintendo Switch.

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