Москва, 29 января, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Создаваемая в России аграрная экосистема носит сквозной характер, цифровой сервис будет предполагать и маркетплейс. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев.

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«Ту систему, которую мы сегодня создаем, она носит сквозной характер уже сегодня, то есть это законченная, как вы сказали экосистема, которая позволяет из федерального центра довести средства меры поддержки до конечного получателя», — говорит Лебедев.

В Минсельхозе намерены расширять цифровые сервисы для АПК.

«Безусловно, мы понимаем, что цепочку цифровых сервисов нужно развивать, в том числе и с удобными механизмами реализации продукции. И, конечно, маркетплейс как современный формат — удобный. Сервис реализации этой продукции мы тоже предусматриваем и реализуем, правда, в рамках другой программы, но в рамках цифровой трансформации отрасли в целом», — заявил он.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о цифровой системе поддержки в сфере АПК.