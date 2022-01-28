Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:02 — REGNUM Переславский районный суд принял решение о лишении полномочий двух депутатов Переславской городской думы из-за конфликта интересов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Переславский районный суд Сайт Переславского районного суда

Соответствующий иск подала Переславская межрайонная прокуратура. Как ранее сообщало ИА REGNUM правоохранители установили конфликт интересов депутатов Михаила Уварова-Корюгина («Единая Россия») и Романа Козлова (КПРФ) при голосовании за проект Генерального плана городского округа Переславль-Залесский.

«При обсуждении вопроса о включении в черту населенного пункта дополнительных земельных участков, два из которых принадлежали жёнам двух депутатов, народные избранники скрыли информацию о наличии конфликта интересов и принимали участие в обсуждении и голосовании», — отметили в прокуратуре.

Сначала переславский прокурор внес представление в городскую думу об устранении нарушения, но 25 марта 2021 года депутаты не приняли решения о лишении двух своих коллег полномочий. Тогда прокуратура сделала следующий шаг.

«В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федерального закона «О противодействии коррупции» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения антикоррупционных запретов и ограничений. С учетом изложенного межрайонный прокурор обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий депутатов», — пояснили логику иска в областной прокуратуре.

В итоге 28 января 2022 года иск прокуратуры о лишении полномочий депутатов Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова Переславский районный суд удовлетворил в полном объеме. Данное решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Ярославском областном суде.

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