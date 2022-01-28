Минск, 19 мая, 2020, 13:17 — ИА Регнум. По состоянию на 19 мая в Белоруссии выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 375 076 тестов», — сказано в официальном сообщении.

По данным министерства, за весь период распространения коронавируса в Белоруссии умерли 175 инфицированных пациентов.

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