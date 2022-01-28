Орехово-Зуево, Московская область, , 16:02 — REGNUM На улице Красина в подмосковном Орехово-Зуеве планируется построить новую школу. Об этом 28 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Новая школа Dvinaland.ru

Образовательное учреждение будет рассчитана на 550 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Это будет современное образовательное учреждение, в котором будут созданы все условия для комфортного пребывания и учебы школьников. Завершить строительство планируется в 2023 году», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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