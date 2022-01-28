Стокгольм, , 16:04 — REGNUM «Умеренные» подали жалобу на премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон в Конституционный комитет риксдага. Крупнейшая оппозиционная партия в стране требует, чтобы надзорный орган проверил деятельность правительства на соответствие выводов Комиссии по расследованию деятельности государственных органов власти Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом 28 января написала газета SvD.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

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«Совершенно очевидно, что со стороны правительства поступала неверная информация», —заявил изданию лидер фракции «Умеренных» в риксдаге Тубиас Бильстрем.

По мнению представителей партии, цель жалобы — «докопаться до сути» антикризисного управления правительства в период пандемии коронавируса.

«Если существует так много признаков того, что правительство на самом деле предпочитает скрывать информацию, то Конституционному комитету должна быть предоставлена возможность это проверить», — продолжил Бильстрем.