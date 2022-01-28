Кишинёв, 28 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Маршрутные автобусы в Молдавии прекратят работу с 1 февраля, если правительство не разрешит поднять стоимость проезда. Об этом говорится в обнардованном 28 января открытом письме Ассоциации работодателей автотранспортных предприятий (АРАП) на имя вице-премьера республики Андрея Спыну.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Авторы обращения отмечают, что владельцы транспортных предприятий начали разоряться из-за того, что затраты на работу автобусов растут, а стоимость проезда — нет.

«Во всех районах страны есть маршруты, которые уже не работают, и их количество увеличивается. У нас уже есть населенные пункты, в которых остановлены все маршруты. Население этих населенных пунктов пользуется такси или попутным транспортом и платит гораздо больше, чем заплатило бы при повышении тарифа», — говорится в сообщении.

В АРАП также обвинили лично Спыну и его министерство в организации «коррупционных схем», а также в преследовании участников протестов.

Стоит отметить, что ранее перевозчики в Молдавии потребовали повысить тариф на проезд более, чем в два раза. Они выходят на акции протеста в Кишинёве с ноября 2021 года.