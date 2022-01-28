Париж, , 16:01 — REGNUM Министерство национального образования Франции приняло решение отложить на два месяца проведение экзаменов в стране, которые обычно проходят в марте, передает BFM TV.

Французские школьники Connie Ma

Выпускные школьные экзамены пройдут с 11 по 13 мая 2022 года.

Первоначально, экзамены были запланированы на 14−16 марта, но профсоюзы учителей выступили против проведения экзаменов в это время.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил всех сотрудников министерства здравоохранения и кризисного центра за борьбу с коронавирусом.

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