Стокгольм, 28 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Вечером 27 января стало известно, что правительство Швеции одобрит строительство объектов для окончательного захоронения ядерных отходов. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон рассказал про политические последствия решения «Социал-демократов».

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

"Это решение — не только составляющая часть энергетического вопроса. Речь идет также об отношениях «Социал-демократов» с «Зелеными». После семи лет коалиционного правления двух партий правая оппозиция запланировала избирательную кампанию, в которой большая часть критики касается зависимости «Социал-демократов» от «Зеленых». Теперь это реализовать становится намного труднее, когда сейчас мы видим явное противостояние между двумя партиями», — написал в статье Кнутсон.

«В то же время своим решением правительство устраняет риск очередного вотума недоверия в риксдаге», — отмечает журналист, намекая на то, что правая оппозиция ясно давала понять, что если «Социал-демократы» и дальше будут тянуть с вопросом о ядерных могильниках, то в парламенте будет запущен процесс отставки министра по делам климата.