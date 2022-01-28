Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 января, ожидаются сильные снегопады и метели. Об этом 28 января сообщили на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

В Петербурге суббота, 29 января, пройдёт без существенных осадков. Ветер ночью будет северный и в течение дня сменится на южный, умеренный. Температура воздуха в ночное время составит −5…−7, а днём повысится до −3…−5. Атмосферное давление ночью повысится, а днём будет понижаться. На городских дорогах будет гололедица.

На следующий день в Петербурге будет местами сильный снег и метель. Ветер, в целом, будет умеренными, местами будут отмечаться и сильные порывы. Температура воздуха ночью составит −4…−6. Днём повысится до −1…−3. На дорогах Петербурга сложится сложная обстановка.

Напомним, в Петербурге обновился рекорд по количеству выпавших осадков. За эту зиму в городе выпало 38 сантиметров снега, норма января выполнена на 126%.