Москва, 28 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,96%, до $90,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Котировки находятся ниже вчерашних максимумов и в преддверии выходных на штурм новых высот, вероятно, трейдеры, вероятно, не пойдут.

Значимых для рынка нефти новостей не просматривается, в то же время снижение геополитической напряженности исключает из стоимости нефти премию за риск.

Рынок продолжает попытки роста исключительно на технических факторах — однако, опасения ужесточения монетарной политики США продолжают давить на сырьевые рынки.

Вероятно, новые сильные движения на рынке нефти можно будет увидеть уже на следующей неделе на фоне приближения новой встречи ОПЕК+», — считает эксперт.

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