Уфа, 28 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Башкирии проводят проверку продуктов питания после жалоб родителей на качество питания в Республиканской детской клинической больнице. Об этом 28 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Екатеринбург.рф Школьное питание

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в правительстве республики на совещании в формате «Здравчас». В конце прошлой недели родители маленьких пациентов пожаловались на качество питания в Республиканской детской клинической больнице.

По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, в настоящее время специалисты проводят проверку продуктов, которые поступают от аутсорсинговой компании, также было организовано совещание с её руководством.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что работа с поставщиками должна строиться на строгом соблюдении требований к качеству и безопасности всех продуктов.

«Принцип очень простой — есть только одно предупреждение. В случае если такая ситуация уже возникала неоднократно, мы прекращаем работу с такой компанией. Это должны понимать все предприниматели, работающие в сфере социального питания», — приводит пресс-служба его слова.