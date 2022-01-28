Москва, , 15:58 — REGNUM В Москве строится и проектируется почти 5 млн кв. метров по программе реновации, сообщил 28 января вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день по программе реновации в работе порядка 5 млн «квадратов» жилья: продолжается строительство 160 жилых домов площадью более 2,6 млн кв. м, проектируется ещё 203 объекта на 2,65 млн кв. м», — сказал он.

Бочкарёв рассказал, что с начала действия программы уже введено в эксплуатацию 178 домов в рамках программы с общей площадью 2,3 млн кв. метров. Власти уже организовались переселение для 70 тыс. человек из 423 старых домов, причём 50 тыс. человек переезд уже завершили, у остальных этот этап продолжается.