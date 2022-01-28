Бухарест, , 15:57 — REGNUM Суд города Арад на северо-западе Румынии приговорил двух местных полицейских к тюремным срокам за ограбление, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Об этом 28 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Суд 1dzer.ru

Согласно официальной информации, патрульные полицейские Денис Ч. и Мариус К. были признаны виновными в том, что в 2020-м году они в составе преступной группы из четырех человек проникли в дом 87-детней пенсионерки и похитили из сейфа деньги и драгоценности на общую сумму в 300 тысяч евро. При этом жертва была парализована и не могла оказать сопротивления.

По судебному решению, фигуранты дела проведут в тюрьме два и два с половиной года соответственно. Обвинение посчитало этот приговор слишком мягким и объявило о намерении добиваться его пересмотра.