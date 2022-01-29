Москва, , 02:10 — REGNUM Россия пока проигрывает политическую войну. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. Гарвардский проект по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: перестройка, демократизация и третий этап — ликвидация. На мой взгляд, он сейчас в самом разгаре», — заявил Зюганов.

Страна проигрывать политическую войну, сказал он.

«Политическую войну мы пока проигрываем, и надо честно об этом сказать, потому что тот курс, который протоптала эта камарилья в 90-е годы, финансово-экономический, к сожалению, продолжается. Когда мы утверждали бюджет, я вам подробно говорил, он скроен по колониальным рецептам: торгуем сырьем, повышаем цены, обираем граждан, лишаем социальную сферу огромной помощи и ничего не прибавили ни на науку, ни на образование, ни на поддержку даже детей войны. Обогащается олигархия, базовые отрасли, ведущие не получают должного финансирования», — сказал Зюганов.

Необходимо экономический фактор учитывать при переговорах.

«Мне кажется, нам надо это учитывать, потому что не может быть сильной дипломатии без надежной экономики, сплоченного общества и своего проекта развития», — констатировал парламентарий.

Проблемы коммунист видит и в сфере информационной войны.

«Что касается информационной войны, в любой войне нужен штаб, нужна координация действий. Откровенно говоря, я не вижу», — указал Зюганов.

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов призвал отделить Украину от жулья