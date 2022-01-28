Минск, 28 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в силу объективной необходимости долго занимает высший пост в государстве, хотя является сторонником двух президентских сроков. Об этом он рассказал 28 января в послании к народу и парламенту.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, в середине 1990-х годов ему пришлось действовать совершенно по-иному, так как «не отпускала ситуация». Теперь то, как долго он останется президентом, зависит от обстановки в стране. Если Запад навяжет Белоруссии войну — придётся взять пулемёт и действовать, если же в стране будет тихо — можно будет уйти.

«Если тихо и хорошо — [уйду] в любой момент, буду на запасном пути: позовете помочь — я помогу», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что сейчас двух президентских сроков одному человеку достаточно, так как это «очень тяжелая ноша». При добросовестной работе человек «выработается так, что дальше некуда».

«Я, конечно, сторонник двух сроков президентства», — добавил он.

Читайте также: Лукашенко назвал три неприемлемых для себя вещи