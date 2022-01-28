Калуга, 28 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. До 1 года лишения свободы грозит 26-летней калужанке, разместившей в социальных сетях фото в обнажённом виде на фоне церкви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Pxhere.com Фото

Фотографии были опубликованы в июле 2021 года. Cвоми действиями женщина совершила «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в калужский районный суд.