Москва, 28 января 2022, 15:54 — REGNUM Сегодня, 28 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,17%, до 77,83 рубля. Евро теряет 0,33%, отступая до 86,68 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль
Рубль
«27 января во второй половине дня восстановление позиций российской валюты продолжилось. Трейдеры утвердились в том, что геополитическая напряженность спадает, несмотря на противоречивость сигналов.
С одной стороны глава МИД РФ Сергей Лавров четко охарактеризовал ответ США и НАТО как неудовлетворительный, соответственно, пообещав ответные меры.
Одновременно Байден не сошелся в оценках ситуации с Зеленским, продолжая настаивать на высокой вероятности российского нападения.
С другой, дважды было повторено, что Россия не собирается нападать на Украину. Сегодня пикировка продолжается, Госдеп США пригрозил жесткими действиями в случае размещения российских войск на Кубе, а ЕС и Великобритания грозят новыми санкциями.
Тем не менее, на фоне общего оживления ситуации на мировых рынках и роста цен на нефть российские биржи продолжают рост. Усилился спрос на российсмкие облигации, как рублевые, так и валютные.
На этом фоне рубль смотрится сильно. Однако перед выходными в ситуации, когда может многое случиться, трейдеры проявляют осторожность, и к вечеру рубль может несколько просесть», — считает эксперт.

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