Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 28 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,17%, до 77,83 рубля. Евро теряет 0,33%, отступая до 86,68 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«27 января во второй половине дня восстановление позиций российской валюты продолжилось. Трейдеры утвердились в том, что геополитическая напряженность спадает, несмотря на противоречивость сигналов.

С одной стороны глава МИД РФ Сергей Лавров четко охарактеризовал ответ США и НАТО как неудовлетворительный, соответственно, пообещав ответные меры.

Одновременно Байден не сошелся в оценках ситуации с Зеленским, продолжая настаивать на высокой вероятности российского нападения.

С другой, дважды было повторено, что Россия не собирается нападать на Украину. Сегодня пикировка продолжается, Госдеп США пригрозил жесткими действиями в случае размещения российских войск на Кубе, а ЕС и Великобритания грозят новыми санкциями.

Тем не менее, на фоне общего оживления ситуации на мировых рынках и роста цен на нефть российские биржи продолжают рост. Усилился спрос на российсмкие облигации, как рублевые, так и валютные.

На этом фоне рубль смотрится сильно. Однако перед выходными в ситуации, когда может многое случиться, трейдеры проявляют осторожность, и к вечеру рубль может несколько просесть», — считает эксперт.

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