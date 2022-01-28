Кострома, 28 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Богоявленский собор в центре Костромы ограничил посещения из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает костромская митрополия.

Богоявленско-Анастасиин монастырь

Попасть в кафедральный собор теперь можно исключительно во время богослужений. В остальное время он будет закрыт. Срок действия меры не уточняется. Другие храмы региона пока не приостанавливали приём посетителей по эпидемиологическим причинам.

Как ранее писало ИА REGNUM принять меры в связи с подъёмом пятой волны коронавируса решила костромская духовная семинария. Её студенты перешли на дистанционный режим обучения с 26 января текущего года.