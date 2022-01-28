Брянск, , 16:06 — REGNUM Тайник с артиллерийскими боеприпасами обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Брасовском районе Брянской области, сообщает 28 января пресс-служба УФСБ региона.

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Неизвестные спрятали в земле снаряды, незаконно добытые в местах ведения боёв времён Великой Отечественной войны. В общей сложности в тайнике хранилось 32 боеприпаса для ствольной артиллерии калибра 105 мм. По оценкам взрывотехников, боеприпасы содержали около 100 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Устанавливаются лица, причастные к незаконному приобретению и хранению снарядом. Взрывоопасные объекты уничтожены на месте.