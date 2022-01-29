Москва, , 01:20 — REGNUM Принятие закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» отбросит Россию на 30 лет назад. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Кузнецов (СРЗП).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим по выгодоприобретателям, кто является выгодоприобретателями этого закона. Ну, безусловно, региональная власть, губернатор. Мы с вами видим, как политическая вертикаль нанизывается на исполнительную вертикаль. Что будет дальше? Дальше, коллеги, будет то, от чего мы с вами уходили много лет назад, примерно 30 лет назад. Уходили от чего? От того что на местном уровне никто не мог сказать — нет: нет вот этой свалке, нет вот этому беспределу, нет вот этой коррупции. Не могли сказать люди, и им дали возможность самостоятельной организации своей жизни, сказали: вас никто не снимет, управляйте так, как вам удобно», — рассуждает Кузнецов.

Мы сейчас от этого отказываемся, продолжает парламентарий.

«Мы что, хотим на 30 лет назад что ли вернуться? Вы посмотрите, представительная власть убирается из поселений. Кто туда придёт? Ну свято место пусто не бывает. Коллеги, криминальные авторитеты возьмут эту роль на себя, национальные авторитеты, сообщества. Ситуация будет выходить из-под контроля. И вот эта оптимизация, она во что выльется? Она выльется в тот хаос, который потом будет решать гораздо сложнее», — прогнозирует Кузнецов.

Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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