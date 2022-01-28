Таллин, , 15:54 — REGNUM Департамент здоровья Эстонии изменил стратегию проведения тестов на коронавирус, решив сконцентрироваться на заразившихся штаммом «Дельта». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Свое решение в учреждении аргументировали тем, что стремительно распространяющийся штамм «Омикрон» не несет такой нагрузки на национальное здравоохранение и не представляет такой серьезной опасности, как его предшественник, но отнимает больше времени и сил у врачей и эпидемиологов.

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, департамент продолжит выявление возможных очагов инфекции и картографирование ситуации, но основное внимание будет уделяться ограничению распространения «дельта"-штамма: «Мы сделаем упор на ограничение более опасного штамма и, конечно же, продолжим консультирование детских учреждений и деятельность, направленную на группы риска».

В департаменте подчеркнули, что новая тактика в действиях врачей не должна влиять на поведение заразившихся — в добровольной самоизоляции должны оставаться все люди, получившие положительный результат теста на коронавирус, идет ли речь об «Омикроне», «Дельте» или других штаммах.

Рост заражения «Омикроном» отмечается во всех регионах Эстонии, подчеркивает Департамент здоровья. Особенно часто случаи заражения отмечаются на предприятиях и в школах. Вирус получил широкое распространение, и в ближайшие несколько дней будут установлены новые рекорды числа зараженных.