В Швеции уволили женщину за отказ снять хиджаб
Стокгольм, 28 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Подрабатывающая социальным работником в муниципалитете Крамфорс (лен Вестерноррланд, Швеция) женщина получила текстовое сообщение от своего начальника, который попросил ее не носить головной убор на работе. В свою очередь женщина предпочла уволиться и сообщила об инциденте омбудсмену по вопросам дискриминации. Об этом 28 января сообщил телеканал SVT.
Отмечается, что под «головным убором» понимался хиджаб.
«Это невероятно неприятно, когда общение зашло так далеко. Крайне прискорбно», — заявил Микаэль Гидлёф, который отвечает за социальное обеспечение в Крамфорсе.
Встречи между начальником и женщиной не состоялось, но она получила от него сообщение об увольнении в виде СМС. В муниципалитете уже признались, что работодатель должен поговорить с уволенной лично, прежде чем «рубить с плеча» и за отказ снять головной убор увольнять ее по телефону с помощи СМС.