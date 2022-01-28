Ташкент, 28 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Образование в Узбекистане — это наше будущее, вопрос жизни и смерти. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который 28 января провел совещание.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Как бы ни было сложно, с сегодняшнего дня нам необходимо заложить прочный фундамент школьного образования. Потому что мы уже потеряли много времени», — сказал президент.

По его словам, «если кто-то думает, что школа — это только дело министерства народного образования, то он глубоко ошибается».

»Реформы в области школьного образования должны стать задачей министерств и ведомств, местных и региональных руководителей, научных организаций, интеллигенции, широкой общественности», — подчеркнул Мирзиёев.

Он добавил, что только тогда «можно будет добиться ожидаемого результата».