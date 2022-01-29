Москва, , 00:01 — REGNUM Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) призвал увеличить ввод сельхозземель в оборот, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Кашин Duma.gov.ru

«У нас сегодня на 37 млн сокращены посевные площади к 1990 году, 13,5 млн — это капля в этом объёме. Мы считаем, что это настолько микроскопическая задача для такого государства. Мы обязаны не 13,5, а минимум 25 млн за десять лет гектар вводить», — заявил Кашин.

По его убеждению, для России достичь таких показателей — реальность.

» У нас всё для этого есть. Золотой дождь сегодня идёт над Россией, исходя из стоимости нефти и газа. Надо просто-напросто государству в этом плане почувствовать эту уникальную возможность возвратить дорогой, бесценный дар божий нашей России в виде матушки-земли, запустить её в оборот», — отметил глава комитета Госдумы.

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