Москва, 28 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2», вероятнее всего, будет запущен. Об этом 28 января заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По словам эксперта, все юридические вопросы, мешающие сертификации газопровода устранены. Поэтому с формальной точки зрения, препятствий для ввода объекта в эксплуатацию нет.

«Я думаю, что он будет запущен. Сейчас все юридические вопросы практически решены. В юридическом плане все будет, как мне кажется, в порядке. Потому что нам нужны новые потоки газа. Проблемы будут на следующем этапе — в Брюсселе. Европейская комиссия будет иметь последнее, пусть и не решающее слово. Я думаю, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию», — сказал Рар.