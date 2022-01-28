Москва, 28 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Автоматизированное управление личными финансами и — вещь исключительно удобная, но есть и минусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Телефонный мошенник

«Среди плюсов — счета оплачиваются в день поступления, продление подписок на услуги не требует никаких действий, исчерпывающая отчетность о всех расходах доступна в любой момент.

Вместе с тем, к сожалению, обратной стороной технического совершенства современных систем автоматизированного банкинга является присутствие в интернете мошенников, пытающихся завладеть платежными реквизитами пользователей.

Противоядием от такого рода схем служит лишь неукоснительное соблюдение правил цифровой гигиены и постоянное повышение информационной и финансовой грамотности пользователей банковских сервисов.

В большинстве случаев опознать фишинговый сайт не составляет большого труда, его выдают как сетевой адрес, так и дизайн.

Следует также избегать использования ресурсов, предлагающих почему-то приобрести товар или услугу значительно дешевле, чем это можно сделать на сайтах официальных распространителей.

Не следует пренебрегать возможностью поискать в интернете отзывы о незнакомом сетевом ресурсе, которому планируется доверить платежные реквизиты своей кредитной карты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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