Уфа, , 15:53 — REGNUM 19 фельдшерско-акушерских пунктов оказались закрытыми из-за нехватки фельдшеров в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

ФАП Tambov.gov.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в формате «Здравчас» представил результаты проверки работы фельдшерско-акушерских пунктов, которые были введены в эксплуатацию в 2019—2020 годах в республике. По поручению Хабирова эта проверка была проведена контрольным управлением главы региона.

«Так, 19 из 151 проверенного пункта оказались закрытыми. Как пояснили представители муниципалитетов, из-за нехватки фельдшеров обслуживание сёл и деревень по совместительству проводят специалисты из близлежащих населённых пунктов», — сообщает пресс-служба.

В связи с этим глава Башкирии поручил администрациям районов в течение месяца привлечь фельдшеров для работы в фельдшерско-акушерских пунктах на постоянной основе.

«Это неправильная ситуация. Важно не только построить новые пункты, но и обеспечить их квалифицированными кадрами. Через месяц мы снова проверим эти объекты и график приёма местных жителей», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который также поручил республиканскому правительству проработать дополнительные меры поддержки медиков, приезжающих в сельскую местность.

Сообщается, что всего в Башкирии работают 2,1 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. В 2021 году в республике были установлены 73 модульных и возведены восемь капитальных пунктов. В 2022 году планируется построить 44 модульных ФАПов.