Кишинёв, 28 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Молдавии необходимо увеличить штат сотрудников Конституционного суда (КС) республики, а также поднять им зарплаты. Об этом 28 января заявила в ходе брифинга председатель КС Домника Маноле.

Constcourt.md Домника Маноле

Она отчиталась о деятельности суда за прошедший год. Маноле отметила, что объём работы вырос, а оплата труда сохранилась на прежнем уровне. Глава КС заявила, что сотрудникам суда повысить классность и коэффициент зарплаты.

«Независимо от критики, исходящей от определенной части политической арены, и несмотря на ограниченные человеческие и финансовые ресурсы, КС подтверждает свою твердую приверженность защите Конституции, демократии и прав человека», — заявила Маноле.

Стоит отметить, что Конституционный суд Молдавии в 2021 году вынес ряд решений в пользу президента республики Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» (ПДС). Одним из таких решений было признание права главы республики распустить парламент, что позволило ПДС получить парламентское большинство. В Оппозиции это назвали «узурпацией власти».