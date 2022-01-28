София, , 15:46 — REGNUM Специализированная прокуратура (СП) Болгарии приступила к расследованию в отношении высокопоставленных чиновников мэрии города Варны на северо-востоке страны по подозрению во взяточничестве и коррупции. Об этом 28 января пишет софийская газета «Сега».

Чиновник

Согласно официальной информации, в распоряжение следователей попала информация о возможных злоупотреблениях в местном Управлении налогов и сборов, а также городском строительном и земельном комитетах.

По некоторым данным, чиновники якобы занижали стоимость недвижимости, впоследствии скупая через подставных лиц целые территории, как в центре города, так и на его окраинах. Предполагается, что в коррупционных схемах участвовали представители ряда преступных группировок.

«Мы ждем предварительных результатов расследования СП, после чего проведем серию задержаний», — резюмировал министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков. При этом от дальнейших комментариев министр отказался.

Напомним, борьба с коррупцией была одним из главных пунктов программы действующего коалиционного правительства Болгарии, приступившего к исполнению своих обязанностей в конце 2021-го года.