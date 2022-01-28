Москва, , 15:50 — REGNUM На канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывается давление с целью принудить его к более жёстким действиям в адрес России. Об этом 28 января заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, работа эта ведется через СМИ, которые постоянно упрекают канцлера Германии в том, что он слишком мягок в отношениях с Россией и не желает ухудшать отношения с Москвой.

«В парламенте идет ярая критика России. Также идет просто непримиримая война прессы с канцлером. На него идут нападки, что он слабак, что он сдает позиции Москве. То есть трансатлантическое лобби в Европе пытаются сломать канцлера и заставить его встать на очень жесткие позиции в отношении России. Но Германия разрушит свою экономику в случае жестких санкций в отношении России», — сказал Рар.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт: России нельзя поддаваться давлению США