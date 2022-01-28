Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону администрация Пролетарского района уведомила жильцов многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском об установлении режима ЧС. Жильцов просят срочно покинуть квартиры. Копию распоряжения опубликовала в Instagram депутат городской думы Наталья Оськина (КПРФ).

Законное-жилье.рф Аварийное жильё

«В связи с тем, что существует реальная угроза обрушения дома, <…> вам необходимо переселиться из занимаемых жилых помещений в иные жилые помещения или помещения манёвренного фонда», — следует из требования властей.

ИА REGNUMсообщало, что жильцы дома в переулке Кривошлыковском продолжают бороться с чиновниками за многоэтажку. Ранее суд постановил отменить решение нижестоящей инстанции о признании дома аварийным и запретил расселять жильцов. Затем администрация областного центра выпустила повторное постановление, предполагающее изъятие квартир и земель для муниципальных нужд.

Коллективную жалобу жильцы в декабре 2021 года направили в прокуратуру Ростовской области и Ростова-на-Дону, а также донское управление СКР.