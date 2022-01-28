Париж, 28 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил всех сотрудников министерства здравоохранения и кризисного центра за борьбу с коронавирусом. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Большое спасибо. Я знаю вашу самоотверженность и стремление, особенно в течение последних двух лет», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший член политической партии Франции «Национальное объединение» Марион Марешаль-Ле Пен возвращается в политику.