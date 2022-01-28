Берлин, , 15:46 — REGNUM Россия выполняет все обязательства перед Германией по поставкам газа, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт 28 января на брифинге.

Германия Petra B. Fritz

Представителя правительства спросили, готова ли Германия к возможному прекращению поставок российского газа в случае, если ситуация вокруг Украины обострится. Он подчеркнул, что в Берлине готовятся «ко всему, к чему следует готовиться».

«Российские договоры о поставках газа, по нашим данным, до сих пор полностью выполняются, и мы твердо уверены, что так это и останется и что Россия и впредь останется надежным поставщиком», — сказал Хебештрайт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января о соблюдении Россией договоров по газу заявил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он отметил, что газ в основном идёт по газопроводу «Северный поток — 1», то есть в обход Украины и Польши.

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