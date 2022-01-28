Берлин, 28 января 2022, 15:46 — REGNUM Россия выполняет все обязательства перед Германией по поставкам газа, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт 28 января на брифинге.
Представителя правительства спросили, готова ли Германия к возможному прекращению поставок российского газа в случае, если ситуация вокруг Украины обострится. Он подчеркнул, что в Берлине готовятся «ко всему, к чему следует готовиться».
«Российские договоры о поставках газа, по нашим данным, до сих пор полностью выполняются, и мы твердо уверены, что так это и останется и что Россия и впредь останется надежным поставщиком», — сказал Хебештрайт.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января о соблюдении Россией договоров по газу заявил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он отметил, что газ в основном идёт по газопроводу «Северный поток — 1», то есть в обход Украины и Польши.
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