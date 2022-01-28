Москва, , 15:40 — REGNUM Сейчас легко говорить о том, что локдаун не является панацеей для преодоления пандемии, но в той ситуации, когда большинство стран мира к этой мере прибегали, альтернатив практически не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Локдаун Дарья Драй © ИА REGNUM

«Методы лечения ещё не были отработаны, вакцины не появились, элементарно не хватало больничных коек и аппаратуры. Без локдауна ситуация могла стать и вовсе катастрофической.

И то, что в итоге победить пандемию с помощью локдаунов полностью не получилось, во многом следствие того, как плохо эти ограничения, в том числе и масочный режим, соблюдались.

При этом в той же КНДР жесткое закрытие страны позволило избежать всплеска заболеваемости, а Китаю за счет блокирования зараженных районов, удалось локализовать заражение.

Понятно, что большинство так называемых демократических стран не могли себе позволить столь жесткий сценарий. Да и в странах, которые Запад считает авторитарными, реальное исполнение строгих мер и полномочия государства сильно преувеличиваются их критиками.

Но по мере развития глобализации подобные пандемии будут возникать всё чаще. Значит, человечеству нужно отработать протоколы противодействия — жесткие и оперативные.

Иначе человеческие и экономические потери сильно снизят эффективность тех государств, которым политическая структура не позволит такие методы принять», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что введение локдауна сейчас, в условиях появления новых штаммов коронавируса, не имеет смысла.

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