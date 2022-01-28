Москва, 28 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Сейчас легко говорить о том, что локдаун не является панацеей для преодоления пандемии, но в той ситуации, когда большинство стран мира к этой мере прибегали, альтернатив практически не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Драй ИА REGNUM Локдаун

«Методы лечения ещё не были отработаны, вакцины не появились, элементарно не хватало больничных коек и аппаратуры. Без локдауна ситуация могла стать и вовсе катастрофической.

И то, что в итоге победить пандемию с помощью локдаунов полностью не получилось, во многом следствие того, как плохо эти ограничения, в том числе и масочный режим, соблюдались.

При этом в той же КНДР жесткое закрытие страны позволило избежать всплеска заболеваемости, а Китаю за счет блокирования зараженных районов, удалось локализовать заражение.

Понятно, что большинство так называемых демократических стран не могли себе позволить столь жесткий сценарий. Да и в странах, которые Запад считает авторитарными, реальное исполнение строгих мер и полномочия государства сильно преувеличиваются их критиками.

Но по мере развития глобализации подобные пандемии будут возникать всё чаще. Значит, человечеству нужно отработать протоколы противодействия — жесткие и оперативные.

Иначе человеческие и экономические потери сильно снизят эффективность тех государств, которым политическая структура не позволит такие методы принять», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что введение локдауна сейчас, в условиях появления новых штаммов коронавируса, не имеет смысла.

Читайте также: Медведев заявил о бессмысленности нового локдауна