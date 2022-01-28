Пекин, , 15:39 — REGNUM У шестерых членов польской национальной сборной, прибывших в четверг, 27 января, в Олимпийскую деревню в Пекине, тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщается на странице польского Национального олимпийского комитета в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди данных лиц оказались конькобежки Наталья Червонка и Магдалена Чишчонь, тренер Аркадиуш Сконечный, руководитель медицинской миссии Хуберт Кшиштофяк, а также работающий в польской биатлонной ассоциации Мацей Недза-Кубинец и врач Кшесимир Сечих.

Сейчас все представители польской национальной сборной с положительными тестами находятся на изоляции. Их участие в зимней Олимпиаде оказалось под угрозой как минимум в первые несколько дней соревнований.