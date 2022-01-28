Москва, 28 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Бедность сама по себе не плоха и не хороша. Тем более, что представления о бедности очень относительны, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин

Бедность

«Для многих жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки то, что в России считается бедностью, является чуть ли не роскошью.

Да и субъективное восприятие российскими гражданами уровня своего благосостояния по сравнению со средним уровнем жизни развитых стран тоже сильно занижено. Впрочем, человеку свойственно недооценивать то, что он имеет.

С одной стороны, низкий уровень благосостояния населения является тормозящим экономику фактором из-за низкого потребительского спроса. С другой — он обеспечивает экономике дешевую рабочую силу, да и общий уровень издержек ниже.

Простая раздача денег населению не решает проблемы бедности — только разгоняет темпы инфляции. В то же время деньги не берутся из ниоткуда — чтобы их раздать, их нужно у кого-то забрать.

И эти издержки не очень привлекают инвесторов. Соответственно, труднее обеспечить экономический рост, который мог бы повысить общий уровень благосостояния населения.

Так или иначе следует бороться не с симптомом, а с причиной. Обезболивание денежными вливаниями не решит проблему. Только систематическое развитие экономики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что проблема низких доходов населения имеет в России ключевой характер, так как с ней связаны многие другие.

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