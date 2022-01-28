Нижний Новгород, 28 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Большинство жителей Нижегородской области остались довольны мероприятиями, посвящёнными празднованию 800-летию Нижнего Новгорода. Таковы результаты опроса 2000 нижегородцев, проведённого специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления, передаёт правительство региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Реставрационные работы в рамках подготовки Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею

По имеющейся информации, 72,8% опрошенных оценили их как «хорошие» и «отличные», отметив разнообразие и наполненность событиями программы празднования юбилей столицы Приволжья.

Ещё 20,6% респондентов считают праздничную программу «удовлетворительной», а 6,6% участников опроса абсолютно недовольны ею.

Также стало известно о том, что 67,6% нижегородцев отметили, что, несмотря на ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, праздничные мероприятия были доступными для посещения.

А ещё 10,8% считает, что праздничные события в честь были полностью, либо частично недоступны из-за пандемии коронавируса.