Празднование 800-летия Нижнего Новгорода понравилось 73% нижегородцев
Нижний Новгород, 28 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Большинство жителей Нижегородской области остались довольны мероприятиями, посвящёнными празднованию 800-летию Нижнего Новгорода. Таковы результаты опроса 2000 нижегородцев, проведённого специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления, передаёт правительство региона.
По имеющейся информации, 72,8% опрошенных оценили их как «хорошие» и «отличные», отметив разнообразие и наполненность событиями программы празднования юбилей столицы Приволжья.
Ещё 20,6% респондентов считают праздничную программу «удовлетворительной», а 6,6% участников опроса абсолютно недовольны ею.
Также стало известно о том, что 67,6% нижегородцев отметили, что, несмотря на ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, праздничные мероприятия были доступными для посещения.
А ещё 10,8% считает, что праздничные события в честь были полностью, либо частично недоступны из-за пандемии коронавируса.