28 января 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 21:32 — REGNUM



Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

На текущей неделе (24−30 января) стоимость нефти Brent превысила $90 за баррель, обновив таким образом 7-летние максимумы начиная с 2014 года. Несмотря на ожидания и декабрьские прогнозы о скором переходе рынка в состояние профицита, спрос на рынке по-прежнему превышает предложение, и дефицит толкает вверх цены на нефть.

Одной из ключевых причин ограниченного предложения на рынке являются более низкие объемы поставок, нежели это прогнозировалось,со стороны нефтеэкспортеров ОПЕК +. Даже несмотря на одобренное членами картеля повышение ежемесячной производственной квоты на 400 тысяч баррелей в сутки еще в декабре, отставание от заявленных цифр нефтедобытчиками составило 790 тысяч баррелей в сутки. И как ожидается на рынке, в ближайшие месяцы отставание от заявленных планов рискует превратиться в хронический тренд.

Напомним, что на следующей неделе (31 января — 6 февраля) состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение по квотам на добычу в марте. На рынке не ждут от ОПЕК никаких сюрпризов, предполагая, что члены картеля снова одобрят повышение формального уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Другой вопрос, что на рынке, бесспорно, есть понимание, что фактический рост объемов добычи может быть гораздо скромнее из-за недоинвестирования нефтедобычи отдельными производителями в прошлые годы, в результате которого у них сейчас возникают проблемы с оперативным вводом в строй новых мощностей.

Добыча нефти skeeze

В среду, 26 января, прошло заседание ФРС США, итоги которого подкрепили опасения участников рынка в том, что процентные ставки в 2022 году будут неоднократно повышены регулятором. А «ястребиная» риторика, прозвучавшая в выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам заседания, дополнительно подтолкнула фондовые рынки к коррекции. Доллар США, напротив, обновил свои максимумы с июня 2020 года.

Отметим, что для цен на commodities, включая нефть, сокращение ликвидности на рынке и укрепление доллара США являются негативными факторами, поскольку более крепкий доллар делает нефть дороже для держателей других валют, что также сдерживает спрос. В случае продолжения роста американской валюты на следующей неделе может усилиться и пессимистичный настрой в отношении нефтяных фьючерсов.

Впрочем, более долгосрочные прогнозы в отношении нефти выглядят гораздо оптимистичней. Так, аналитики JPMorgan и Morgan Stanley прогнозируют превышение ценами на нефть $100 за баррель в 2022 году. Этому будут способствовать ограниченные резервные мощности стран представителей картеля, низкий объем запасов и высокий спрос. В частности, как ожидает Goldman Sachs, резервные мощности ОПЕК+ летом сократятся до 1,2 млн баррелей в сутки на фоне высокого автомобильного сезона.

Добыча нефти Brent United Nations Photo

На данный момент, после достижения ценами уровня в $90 за баррель Brent, логичной выглядит коррекция, так как еще с середины декабря нефтяные котировки практически без откатов двигались вверх и за этот период выросли более чем на 25%. Более того, часть роста в последние дни дополнительно подогревал фактор геополитической напряженности, при охлаждении которой спекулятивный фактор, скорее всего, перестанет оказывать влияние на котировки. На горизонте ближайших недель при ухудшении сентимента нельзя исключать и возможного отката цен в район $85−86 за баррель. Более серьезную коррекцию, очевидно, будет ограничивать сохраняющийся дефицит поставок, служащий сейчас более устойчивым фактором для роста цен.