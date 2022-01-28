Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Количество выпавших осадков в Санкт-Петербурге достигло отметки в 38 сантиметров, что стало новым рекордом города. Об этом 28 января сообщил ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербург пришёл североатлантический циклон «Мари», действие которого местные жители ощутили в минувший четверг, 27 января. В городе выпал очередной снегопад, который обновил действующий рекорд по количеству выпавших осадков. Только за ночное время зафиксировали 3 мм, а за сутки высота снежного покрова повысилась на 6 сантиметров.

На сегодняшний день в Петербурге месячная норма осадков января перевыполнена на 26%. К тому же Санкт-Петербург и область ожидают новые снегопады в конце месяца.

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