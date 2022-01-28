Минск, , 15:35 — REGNUM Несколько десятков совместных проектов в политике, экономике, а также в других сферах собираются реализовать Белоруссия и Китай. Об этом 28 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Планируется реализация нескольких десятков конкретных проектов в сфере политики, экономики, образования, науки и технологий», — сказал он.

Кроме этого, белорусский лидер назвал дружбу Белоруссии и Китая самым важным фактором для республики в Азии и уточнил, что торговый оборот между двумя странами на сегодняшний день превышает $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у России нет целей по поглощению Белоруссии.