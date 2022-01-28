Москва, , 15:35 — REGNUM В противостоянии с США России нельзя показывать слабость и идти на односторонние уступки. Об этом 28 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В нынешней ситуации мы не должны поддаваться давлению США. Какой бы ни была власть в США, она прекрасно понимает фактор военной силы. Мы должны действовать решительно, но там, где шаги будут просчитаны», — сказал Коротченко.

Также военный эксперт напомнил, что в Донбассе проживает 700 тыс. граждан России и Москва должна обеспечить их безопасность.

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